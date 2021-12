L'invitée de Matin Première : Christine Mahy

Quel est l’impact social des mesures sanitaires ? Des quarantaines et du télétravail généralisé ? Certains citoyens n’ont plus accès à leurs droits sociaux, dénonce le Réseau wallon de la Lutte contre la pauvreté.

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de la Lutte contre la pauvreté, est l’invitée de la matinale.

Nous aborderons aussi l’inflation qui monte en flèche, avec des conséquences pour les plus précarisés. Le gouvernement vient d’annoncer un plan d’un demi-milliard d’euros pour « sortir de la pauvreté ». Un plan de sortie, et non plus un plan pour "gérer la pauvreté".