L'invité de Matin Première : Le secteur culturel va-t'il sortir la tête de l'eau ? sur Auvio

Le Conseil national de Sécurité a validé la prochaine étape de déconfinement qui marque la réouverture des théâtres et salles de concert au public. Cette reprise, toujours sous conditions, permettra-t-elle au secteur de sortir la tête de l'eau ? Le monde culturel crie encore et toujours à l'aide. Il estime ne pas être entendu par le monde politique. De nouvelles actions se préparent pour conscientiser les autorités. Que fait Bénédicte Linard, la ministre de la culture face à cette détresse sociale et économique ?