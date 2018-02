L'invitée de Matin Première : Annie De Vos - A-t-on réellement une maîtrise de la...

Que fait-on avec des individus comme Salah Abdeslam ? Comment la Belgique appréhende-t-elle le phénomène du radicalisme violent ? Comment gérer les « returnees », ceux qui ont été condamnés pour terrorisme, et ceux qui s’apprêtent à sortir de prison ?

Depuis un an, les autorités, côté francophone, ont créé un institut pour centraliser la lutte contre le radicalisme, le CAPREV (pour Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents). Nous recevons l’administratrice générale des Maisons de Justice qui coordonne le CAPREV, Annie De Vos.