L'invitée de Matin Première : Alda Greoli - Pourquoi rejeter la proposition "coquelicot" ? -...

La vice-présidente des Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Alda GREOLI, cdH, est l'invitée de Thomas GADISSEUX. Elle a toujours milité dans les rangs politiques pour ouvrir les débats aux acteurs de la société civile. Elle a elle-même incarné, en tant que Ministre, le grand écart du cdH, gouvernant à la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le PS, et, à la Région wallonne avec le MR. Pourquoi Alda GREOLI rejette-t-elle la proposition coquelicot du PS et d'ECOLO ?