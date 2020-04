L'invité de Matin Première : Le coronavirus, une bonne nouvelle pour l'environnement ? sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Céline Tellier, Ministre wallonne de l'Environnement. Malade, elle a été confinée dès le début de la crise sanitaire, devant assumer ses fonctions de Ministre wallonne à distance. Céline Tellier témoigne de cette expérience, de la solitude, des questions que pose ce contexte inédit aux représentants politiques. Nous évoquerons avec elle la réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie. Plus généralement, nous nous projetterons dans l'après-crise sanitaire. Allons-nous devoir mettre de côté les ambitions climatiques et environnementales ? La crise du coronavirus permettra-t-elle réellement une remise en question ou au contraire un repli des dirigeants politiques ? La prochaine conférence des Nations Unies pour le climat, la COP26, vient d'être reportée à cause du Coronavirus.