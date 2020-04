L'invité de Matin Première : Qui rentre à l'école et quand ? sur Auvio

Le retour en classe est prévu à partir du 18 mai, pour les élèves de 6e primaire et de terminales de secondaire (6e et 7e technique) avec un rythme de deux jours maximum par semaine, si les conditions le permettent. On passera à une 2e vague le 25 mai, où les élèves de 1ere primaire sont appelés à rejoindre les bancs, pour un jour par semaine, et les 2e secondaire suivront si possible à raison de 2 jours par semaine.