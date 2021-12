En 2018, l'association avait distribué des filtres domestiques pour purifier l’eau dans 7 villages et 5 écoles de la région, cette action avait donné lieu à la réalisation du documentaire « Remedy ». On reçoit pour parler de ce projet Joana Gilson, architecte et bénévole au sein de l’association et Jean Vanmaldergem, bioingénieur et membre fondateur de People of Hope.