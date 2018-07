L'invité - Francesco Lo Bué - 26/07/2018

L’invité de Jour Première : On nous promet une éclipse lunaire totale pour ce vendredi 27 juillet. Un évènement assez rare qui a suscité dans les médias et réseaux sociaux son lot de désinformation. On a notamment pu lire sur un site parodique français que cet évènement n’arrivait que tous les 35 mille ans ou encore que la planète Mars allait apparaître aussi imposante que la Lune… Des informations fausses mais qui ont été partagées un bon nombre de fois. Pour démêler le vrai du faux de cet évènement lunaire, nous recevons Francesco Lo Bué, astrophysicien à l’UMons.