Le sac poubelle bleu dans lequel nous mettons les emballages ménagers fait sa révolution. Il recevra désormais tous les plastiques : les pots de yaourt, les, raviers, et même les films et sacs, alors qu’avant, on ne pouvait y mettre que les bouteilles.

Comment recycle-t-on le plastique ? Pourquoi ces différences dans le recyclage ? Où vont nos emballages ? Qui paie pour leur recyclage ?