L'invité de Matin Première

Quelles aides pour alléger la facture Énergie des travailleurs, de la classe moyenne, comme des plus précarisés ? Le gouvernement devrait annoncer des mesures ce mardi matin. Sur quelles énergies misera-t-on à l'avenir ? La sortie totale du nucléaire en 2025 ne semble plus une option, quel sera alors le compromis ? On détaillera le (probable) accord avec le président du MR, Georges Louis BOUCHEZ.