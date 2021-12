L'invitée de Matin Première : Marie-Hélène Ska

Ce lundi, les syndicats CSC et FGTb manifestent en front commun pour défendre le pouvoir d’achat et les droits syndicaux. L’invitée de Matin Première est Marie-Hélène SKA, secrétaire générale du syndicat chrétien CSC. A l’agenda notamment des syndicats, la facture énergie et le maintien de l’indexation des salaires (malgré la forte inflation actuellement). Policiers et les professionnels des soins de santé seront probablement fortement mobilisés dans les rangs syndicaux.