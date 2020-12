L'invité de Matin Première : Hans Kluge, directeur européen de l'OMS sur Auvio

Le directeur européen de l’Organisation Mondiale de la Santé est l’invité de « Matin Première » ce jeudi. Hans Kluge est un médecin belge, et se retrouve au cœur de la lutte contre le coronavirus. Nous évoquerons la situation sanitaire en Europe, les déconfinements programmés, et les inquiétudes du monde médical à l’approche des fêtes de fin d’année. Quelles sont les recommandations aux états ? Doit-on se préparer à une 3e vague ? L’Europe est l’épicentre de la pandémie, la Belgique a été le pays le plus touché par la 2e vague : comment l’expliquer ? Nous aborderons aussi l’arrivée des vacc