L'invité de Matin Première : Crise politique - crise sanitaire sur Auvio

Et si on parlait d'autre chose que du cirque politique de la rue de la Loi. Lundi, la barre des 100.000 cas de contamination au covid-19 a été franchie, comme pour nous rappeler que la crise sanitaire nécessite aussi encore des mesures d'urgence pour quantités de secteurs. Un Conseil national de Sécurité se tient demain et là aussi, c'est un peu compliqué car le groupe d'experts n'a pas su se mettre d'accord. Alain Maron est en charge de la santé en région bruxelloise. Ce vendredi démarre d'ailleurs la Commission parlementaire pour analyser les gestion de cette crise sanitaire. Est-ce l'opportunité de transformer la capitale ?