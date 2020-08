L'invité de Matin Première : Adriana Costa Santos, co-présidente de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés sur Auvio

L’invitée de Matin Première ce mercredi 12 août sera Adriana Costa Santos, co-présidente de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Chaque année le 12 août, nous célébrons la journée internationale de la jeunesse. La thématique de 2020 : l’engagement des jeunes pour une action mondiale. Les Nations Unies visent à mettre en évidence « la manière dont l'engagement des jeunes aux niveaux local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. » C’est à cette occasion que nous avons choisi d’inviter à témoigner une jeune femme de 26 ans, très ac