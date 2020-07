L'invité de Matin Première : Conseil National de Sécurité sur Auvio

La Première ministre s'est exprimée lors d'une conférence de presse sur les nouvelles mesures prévues pour la Belgique à partir de ce samedi 25 juillet. Parmi celles-ci, l’obligation du port du masque dans les établissements HORECA (sauf une fois assis pour manger et boire). Par ailleurs, les clients devront laisser une adresse mail et un numéro de téléphone afin de pouvoir être contacté en cas de contamination au sein de l’établissement. On en parle avec Thierry Neyens, le président de la Fédération HORECA Wallonie. Nous recevrons également Vinciane Morel, représentante de l'alliance des as