L'invité de Matin Première : sur Auvio

L’INVITE de Thomas GADISSEUX et Pierre-Yves MEUGENS. L’invitée de la matinale, la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska. Nous revenons ensemble sur l’importance de notre sécurité sociale, et notre système de soins de santé, en pleine crise sanitaire du Coronavirus. Nous évoquons aussi la situation des travailleurs vu le contexte instable et particulier. Quelle flexibilité dans les entreprises ? La CSC est fort représentée dans le monde infirmier et médical. Les hôpitaux se préparent à être sous tension dans les prochains jours. Quelle est la réalité sur le terrain ?