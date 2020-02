L'invité de Matin Première : La Belgique face au Coronavirus sur Auvio

L’épidémie de coronavirus pourrait potentiellement toucher notre pays et des Belges en vacances confinés dans leur hôtel. La Belgique est-elle prête à faire face aux conséquences d’une contamination qui se répand en Europe et à venir en aide à ses ressortissants ? On en parle avec Philippe Goffin (MR), le ministre des Affaires étrangères. Nous ferons également le point sur les relations diplomatiques entre la Belgique et Israël au lendemain du carnaval d’Alost ainsi que sur le dossier du rapatriement des enfants des combattants de l’EI détenus en Syrie.