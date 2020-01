L'invité de Matin Première : Le devoir de mémoire sur Auvio

Le 27 janvier 1945, le camp nazi d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée soviétique. 75 ans plus tard, les leaders du monde entier vont rendre hommage ce lundi aux victimes. Quelle est l'importance de cette cérémonie de mémoire ? Comment résonne-t-elle en 2020 ? En quoi peut-elle contribuer à lutter contre l'antisémitisme ? On en parle avec l'ancienne députée bruxelloise et sénatrice, Simone Susskind. Simone Susskind est la veuve de David Susskind, l'une des grandes figures de la communauté juive de Belgique et fondateur du Centre communautaire et laïc juif.