L'invité de Matin Première : A quand la "vraie" rentrée du gouvernement wallon ? sur Auvio

Que fait l'équipe d'Elio Di Rupo ? Quels sont les chantiers pour 2020 ? On en parle avec la vice-présidente, ministre wallonne de l'emploi et de la santé, notamment. Christie MORREALE est l'invitée de la matinale. Nous évoquerons différents dossiers, comme une nouvelle campagne de dépistage du cancer. Les patrons flamands appellent à régionaliser complètement l'Emploi et la Santé. Qu'en pense la ministre régionale ? Est-ce l'enjeu de la prochaine coalition fédérale ? Rendez-vous en direct à 07h45 sur La Première.