L'invité de Matin Première : Philippe Van Parijs, économiste et philosophe sur Auvio

Où va la Belgique ? Comment décoder l’impasse actuelle en Belgique, et ailleurs en Europe ? Après plus d’un an en affaires courantes, les belges n’ont toujours pas de gouvernement fédéral. Ce jeudi, les britanniques retournent encore et toujours aux urnes à propos du Brexit. On en parle ce jeudi avec Philippe Van Parijs, économiste et philosophe qui connait bien la situation des deux pays, de part et d’autres de la Manche. Philippe Van Parijs est professeur émérite de l'UCLouvain, de la KULeuven mais aussi de l'université d'Oxford. Il est l’un des animateurs du groupe "Initiative Re-Bel", do