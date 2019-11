L'invité de Matin Première : Le réalisateur Costa-Gavras sur Auvio

L’INVITE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L’invité de « Matin Première », le réalisateur Costa Gavras, l’un des maitres du cinéma politique en Europe. Il sort cette semaine un film « Adults in the room » sur la crise qui frappe son pays d’origine, la Grèce.

Le film retrace le bras de fer en 2015 entre les dirigeants grecs et l’Union européenne. Une plongée brutale dans les coulisses de l’Europe. Un récit chirurgical basé sur les enregistrements, réalisés en secret par le ministre grec des finances Yanis Varoufakis, lors des grandes réunions européennes.