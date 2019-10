L'invité de Matin Première : Une princesse en prison sur Auvio

Le 10 octobre dernier, Esmeralda de Belgique participait à une action de blocage du mouvement Extinction Rebellion sur Trafalgar square (Londres). Une action coup de poing pour inciter les gouvernements à agir contre le changement climatique et qui se solde par… quelques heures en cellule, c’est plutôt inhabituel pour une princesse. L’engagement d’Esmeralda de Belgique en faveur de la nature et de l’environnement ne date pas d’hier, mais alors d’où lui vient cet intérêt pour les questions écologiques ? Et pourquoi désormais militer au sein d’un mouvement qui revendique la désobéissance civi