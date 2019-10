L'invité de Matin Première : La première Première sur Auvio

Son nom a beaucoup circulé pour succéder à Charles Michel au 16, rue de la Loi. Finalement, la succession intervient plus vite que prévu, la Ministre du Budget, Sophie Wilmès (MR) devient Premier Ministre, mais aussi la première femme à accéder à cette fonction dans l'histoire de la Belgique. Une première donc, mais Sophie Wilmès hérite aussi de la patate chaude, un gouvernement fédéral minoritaire et en affaires courantes. Alors quelle sera sa marque de fabrique pour cet intérim qui risque de durer ? Et comment compte-elle s'y prendre pour éviter un shut-down national ?