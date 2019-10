L'invité de Matin Première : La dépénalisation de l’avortement au Parlement sur Auvio

Le Parlement se penche à nouveau sur la dépénalisation de l’avortement. La donne politique a changé depuis les élections, et différents partis se mobilisent à nouveau pour faire évoluer la loi, dénoncée par les acteurs de terrain. Thomas GADISSEUX et François HEUREUX reçoivent pour en parler Alessandra Moonens, médecin et membre du GACEPHA (Groupe d’Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant l’Avortement). Ils évoqueront ce que la loi de 2018 a changé, et ce qu’elle a compliqué aussi pour les praticiens. En quoi est-il possible d’aller plus loin et de faire bouger les choses aujourd’hui ?