L'invité de Matin Première : L’eurodéputé Ecolo, Philippe Lamberts sur Auvio

Est-on face à une réelle sortie de l’impasse autour du Brexit ?

L’eurodéputé Ecolo, Philippe Lamberts est membre du groupe de pilotage du parlement européen sur le Brexit. Le chef de groupe des Verts européens est l’invité de la matinale.

On tente d’y voir clair… dans ce brouillard britannique.

Si les Britanniques et les Européens se sont accordés sur un projet d’accord pour le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, on est encore loin d’un Brexit effectif.

Le texte doit être approuvé ce jeudi par les 27 chefs d’Etat et de gouvernement.

Ensuite, le projet d’accord devra pass