L'invité de Matin Première - Monica Frassoni, co-présidente du parti Verts européens -...

Après 14 mois, la coalition inédite entre le parti populiste M5S et la Ligue d’extrême-droite de Matteo Salvini vole en éclats, plongeant l’Italie dans l’inconnu. Mais ce divorce à l’italienne n’était-il pas inscrit dans les astres tant ces deux partenaires n’ont jamais eu grand chose en commun ? Et quelles sont les conséquences pour l’Europe d’une nouvelle crise de la troisième économie de la zone euro ? Rachel CRIVELLARO en parle avec Monica Frassoni, femme politique italienne et ancienne députée européenne, aujourd’hui co-présidente du parti Verts européens.