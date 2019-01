L'invité de Matin Première : Frédéric Van Leeuw - Les moyens de la lutte antiterroriste -...

A l’heure où démarre le procès de l’attentat du musée juif de Bruxelles, retour sur les moyens de la lutte antiterroriste. Est-on en train de baisser la garde ? L’attentat du musée juif a été le premier d’une vague d’attaques de Daech en Europe. Deux ans et demi plus tard, quelle est la menace actuellement ? Evocation également de la tenue de ces procès hors norme, et la question de la cour d’assises, sujette à débat.