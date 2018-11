L'invité de Matin Première : Bruno De Wever - L'écho de la Première Guerre Mondiale aujourd'hui...

Historien et frère du président de la N-VA, Bruno De Wever est un des meilleurs experts belges des guerres 14-18 et 40-45. Évocation avec lui des différentes lectures historiques de la Grande guerre, alors que l’on commémore l’Armistice. La Première Guerre mondiale a eu et a un écho particulier au sein du mouvement flamand et flamingant. Pourquoi ? Quelles sont encore les résonances en Flandre ?