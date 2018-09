L'invité de Matin Première : Paul Magnette - Le racisme n'existe plus ? - 06/09/2018

On s'arrête d'abord sur un élément d'actualité : notre présentatrice Cécile Djunga s'est indignée dans une vidéo diffusée sur son compte Facebook, elle explique être victime de messages racistes de la part des internautes et téléspectateurs depuis un an. Où en est la lutte contre le racisme en Belgique ?



À l'approche des élections communales et provinciales Thomas Gadisseux reçoit Paul Magnette, bourgmestre PS de Charleroi. Quel regard porte-t-il sur l'année électorale à venir, sur la fébrilité ou la nervosité politique en cette rentrée ? Quelles sont ses ambitions personnelles ?