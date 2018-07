L'invité de Matin Première : Jean-François Tamellini - Une rentrée sociale sous haute tension ?...

"Je vais pourrir la vie de ce Gouvernement", annonce Robert VERTENEUIL, le Président de la FGTB. C’est peu dire que le syndicat socialiste n’a pas apprécié l’accord budgétaire du Gouvernement Michel. Et l’objet qui concentre le plus de colère, c’est le « Jobs deal », un ensemble de mesures qui doivent inciter les chômeurs à retrouver un emploi. Les syndicats fulminent, doit-on dès lors s’attendre à une rentrée sociale sous très haute tension ?On en parle avec Jean-François TAMELLINI. Le secrétaire fédéral de la FGTB est l’invité de Rachel CRIVELLARO.