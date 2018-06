« Les droits syndicaux et les libertés syndicales font de plus en plus l'objet d'attaques "massives et incessantes" du patronat ou du monde politique », explique le syndicat FGTB. Pourquoi ?



Son président, Robert Vertenueil, a dit il y a quelques semaines, qu’il n’excluait pas une grève générale. Alors à quoi doit-on s’attendre à l’approche de la séquence électorale ?