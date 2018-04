L'invité de Matin Première : Dimitri Fourny - Un troc qui risque de se transformer en flop -...

Depuis plusieurs semaines, opposition et majorité au parlement wallon tentent de négocier une réforme de la bonne gouvernance. Le gouvernement veut réformer le code électoral, pour supprimer l’effet dévolutif de la case de tête et la liste des suppléants. Pour cela, il faut une majorité des 2/3 et donc les voix des socialistes. Le PS est venu avec ses propositions, bloquées par le MR et le cdH.



Que compte faire la majorité ? Réponse du chef de groupe cdH au parlement de Wallonie, Dimitri Fourny