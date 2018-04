L'invité de Matin Première : Didier Reynders - Quel est son regard sur la saga des F-16 ? -...

L'invité de la matinale est Didier Reynders, le Ministre des Affaires étrangères et vice-premier Ministre.

Ils aborderont le dossier syrien, la stratégie des Européens et le rôle du Conseil de sécurité.

Didier Reynders s’envole d’ailleurs ce week-end avec le couple royal pour clore la campagne de lobbying pour l’obtention du siège au Conseil de sécurité.

Quel est le regard de Didier Reynders sur la saga des F16 ? L’impact auprès de nos partenaires européens et de l’OTAN ?