L'invité de Matin Première : Alda Greoli - Le Gouvernement wallon met-il à mal le système...

Le secteur manifeste, la Ministre tente de rassurer. Alda Greoli, vice-présidente du Gouvernement wallon, est l’invitée de Thomas Gadisseux. Au cœur de ce dossier, le projet « d’assurance autonomie ». Une réforme pour permettre aux personnes âgées de rester chez eux en bénéficiant d’une aide à domicile.

Tout citoyen de plus de 26 ans versera désormais chaque année 50 euros de cotisation obligatoire pour financer cette aide. La réforme fait débat, et n’a toujours été adoptée officiellement par le Gouvernement wallon.

Nous évoquerons aussi la réforme des aides à l’emploi (système APE) et le financement de la formation des enseignants.