« Il faut sauver le pouvoir judiciaire », le 20 mars 2015, l’ensemble des avocats et du monde judiciaire lançaient un cri d’alarme au Palais de justice de Bruxelles.

Trois ans plus tard, ils manifestent à nouveau ce mardi pour dénoncer la politique fédérale et le manque de moyens de la Justice.

L’invité de la matinale est Jean-Pierre Buyle, président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique