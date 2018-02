L'invité de Matin Première : Vincent Blondel - Le "Wallen Buiten", une aubaine pour l'UCL ? -...

Il y a 50 ans, la Belgique plongeait dans une crise politique. Le 7 février 1968, le gouvernement de l’époque tombait sur l’affaire de Louvain. C’est un des épisodes du "Wallen Buiten" qui provoquera la séparation de la KUL et de l’UCL, en deux universités.

A cette occasion, l’invité de Thomas Gadisseux, ce mercredi est le recteur de l’Université catholique de Louvain, Vincent Blondel. Quel regard pose-t-il sur cette page d’histoire ? Au final, le « Wallen Buiten » n’a-t-il pas été une aubaine pour l’UCL, les francophones et la Wallonie ? Et si les francophones poursuivaient la logique, en créant une grande université francophone, en fusionnant l’UCL et l’ULB.