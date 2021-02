L'invité de Matin Première : Louvain-la-Neuve a 50 ans sur Auvio

Le 2 février 1971 était posée la première pierre de Louvain-La-Neuve. 50 ans plus tard, les autorités académiques célèbrent cet évènement historique et politique. L’invité de la matinale ce mardi est le recteur actuel de l’UCLouvain, Vincent BLONDEL. Que reste-t-il du divorce linguistique ? Quels sont les défis pour les 50 prochaines années ? Nous évoquerons aussi le contexte sanitaire. Comment se sont déroulés les examens universitaires ? Quand et comment l’université envisage-t-elle le retour des étudiants dans les auditoires ? Que répondre à la détresse des jeunes étudiants ?