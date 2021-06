L'invité de Matin Première : Comment bien recommencer l'année scolaire ? sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Valérie GLATIGNY, ministre de l’enseignement, de la jeunesse et du sport. Quelles leçons tirer de cette année hors-norme pour aborder sereinement la rentrée académique ? Comment se sont déroulés les examens dans le supérieur, comment s’organiseront les secondes sessions cet été ? Les défis sont énormes, notamment aussi dans le secteur jeunesse. Et pourtant la situation budgétaire de la Fédération Wallonie Bruxelles n’est « plus tenable », selon le ministre du budget Frederic Daerden. Quels seront les sacrifices ? Nous reviendrons aussi sur l’état du sport amateur, alo