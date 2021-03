L'invité de Matin Première : Quel regard pose la ministre de la Jeunesse sur le contexte actuel ? sur Auvio

Que traduisent les évènements de Liège ce weekend ? Quel regard pose la ministre de la Jeunesse sur le contexte actuel ?

Valérie Glatigny, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Enseignement supérieur, est l’invitée de Matin Première.

Depuis près d’un an, l’épidémie a accentué la tension sur les services de l’aide à la Jeunesse qui prennent en charge les mineurs en danger et ceux qui commettent des infractions. Ces dernières semaines, les appels se sont multipliés pour prendre davantage en compte la détresse des jeunes. Quelles sont les réponses ?

Nous évoquerons aussi la reprise