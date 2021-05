L'invité de Matin Première : sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Valérie GLATIGNY, ministre de l’enseignement et de la jeunesse. Quel le message de la ministre de la Jeunesse après les événements de ce week-end ? Quelles sont les réponses à court terme, mais aussi structurelles, face à une jeunesse en détresse et un secteur de l’Aide à la Jeunesse qui appelle à l’aide ? Nous évoquerons aussi la réforme du décret paysage qui concerne tous les étudiants dans le supérieur. Est-ce le retour à plus de sévérité ? Désormais, il faudra réussir un minimum de 60 crédits pour réussir sa 1ère année d’études, même si on l’étale sur 2 ans. Fini