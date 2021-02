L'invité de Matin Première : Les géants du numérique sont-ils les grands gagnants de la crise ? Comment vont-ils nous permettre de rebondir dans la crise ? sur Auvio

Comment les géants numériques vont-ils nous aider à traverser cette pandémie et à rebondir ? La gestion des données, notamment dans le cadre de la vaccination, fait l’objet de vifs débats. Comment accompagner la digitalisation et les innovations technologiques dans les soins de santé ? Quels sont les garde-fous ? La crise sanitaire bouleverse nos vies, mais aussi les cadres juridiques qui les entourent. Le directeur général de Google Belgique, Thierry GEERTS est l’invité de « Matin Première ». Dans un nouveau livre, « Homo Digitalis », il analyse les dangers et opportunités de la révolution