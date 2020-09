L'invité de Matin Première : Futur président de la FGTB sur Auvio

Thierry BODSON est le seul candidat, et prendra donc normalement ‘officiellement’ la succession de Robert Verteneuil. Le futur président de la FGTB est l’invité de la matinale ce jeudi. Nous reviendrons sur l’éviction de son prédécesseur. Nous aborderons aussi l’impasse politique et ses conséquences socio-économiques. Quelles sont ses attentes vis-à-vis des négociateurs ? La réforme des pensions du gouvernement Michel, par exemple, ne semble pas remise en cause par les 7 partenaires de majorité. C’était un cheval de bataille de la FGTB.