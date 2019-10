L'invité de Matin Première : Les violences policières sur Auvio

Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité, est l’invité de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Ils évoqueront la polémique autour des faits de violence policière. Une manifestation a eu lieu lundi soir. Ils reviendront aussi sur le débat que cela suscite, la méfiance de certains citoyens et le ressenti des policiers. Le SNPS fait partie des deux plus gros syndicats de policiers. Il est « neutre » et apolitique. Ils parleront aussi du « blues des bleus » dans les commissariats et des effets auprès des policiers.