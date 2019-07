L'invité de Matin Première : Sven Gatz (Open VLD) - Ministre bruxellois du Budget - 23/07/2019

Désormais ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Open VLD) a bravé l’état-major de son parti et renvoyé le MR a ses chères études. Mais pour quel résultat ? Quelle est la patte libérale flamande dans le nouveau gouvernement de gauche bruxellois ? La fronde de Sven Gatz a-t-elle fragilisé son parti alors que les négociations en Flandres et au Fédéral patinent ? Le cavalier seul de la régionale bruxelloise de l’Open-VLD est-il le signe d’une rupture entre Flamands de Flandre et de Bruxelles ?