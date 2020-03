L'invité de Matin Première : La réalité des médecins généralistes de première ligne sur Auvio

Sophie Merckx est médecin généraliste à Charleroi, et députée fédérale pour le PTB. Elle a passé son lundi à consulter ses patients par téléphone. Quelle est la réalité des généralistes en première ligne ? Quelle est la situation des personnes confinées dans une grande ville comme Charleroi ? Comment faire en sorte que le confinement n’aggrave pas les inégalités sociales ? Le personnel soignant est-il assez équipé ? Que faut-il mettre en place pour protéger les médecins et infirmières ?



Face à la crise sanitaire, le principal parti politique d’opposition côté francophone lance différentes propositions. Sophie Merckx veut, par exemple, la suppression des certificats médicaux obligatoires pour une durée de moins de 14 jours. Le PTB veut que les autorités octroient une prime à tous travailleurs des secteurs essentiels qui doivent continuer à travailler durant la crise. Enfin, le Parti des travailleurs de Belgique veut mettre en place une «Taxe Corona»: taxer celui qui a plus de 3 millions d’euros pour sauver le pouvoir d’achat des citoyens le temps de la crise. N’est-ce pas de la récupération politique ? Le PTB n’a pas soutenu le gouvernement d’union nationale de Sophie Wilmès. Il ne votera pas non plus l’octroi des « pouvoirs spéciaux » pour faire face à la crise sanitaire. Pourquoi ?