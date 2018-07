L’INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. A la veille du 21 juillet et à quelques heures du discours du Roi, le président de la Chambre, Siegfried Bracke, N-VA, est l’invité de la Matinale.

Evocation de l’année politique qui s’annonce, le bilan de celle écoulée et le climat « belge » du moment avec le plus haut personnage politique de l’Etat, dans l’ordre protocolaire.