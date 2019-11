L'invité de Matin Première : Est-ce la fin du groupe terroriste Etat Islamique ? sur Auvio

Une cyber-attaque a neutralisé Amaq, "l'agence de presse de l'EI". Le 25 octobre dernier, le leader de Daesh, Abou Bakr al Baghdadi était tué lors d’une opération de l’armée américaine, dans le nord-est de la Syrie. On en parle ce mardi avec Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques à l’ULB (CECID) et à « Save Belgium », une association qui combat l'extrémisme et la violence. Sébastien Boussois vient de publier « Daech la suite » aux Éditions de l'Aube. Peut-on envisager d’éradiquer l’Etat islamique ? Dans quelle région l’hydre repousse-t-il ?