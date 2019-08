L'invité de Matin Première : Sami Mahdi - Les négociations entre la N-VA, l'Open-Vld et le CD&V...

Entre la N-VA, l’Open-Vld et le CD&V, les négociations sont en cours pour la formation d’un nouveau gouvernement flamand. Mais est-ce une bonne affaire pour le CD&V que d’embarquer à bord d’une « coalition de perdants » comme l’a déjà qualifiée l’opposition ? Pour rester au pouvoir, le CD&V doit-il aussi accepter une note De Wever plus dure en matière d’immigration et d’intégration ? Le 26 mai dernier, les démocrates-chrétiens flamands ont enregistré le pire score électoral de leur histoire, aujourd’hui le parti traverse une véritable crise existentielle.