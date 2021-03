L'invité de Matin Première : Et Bruxelles dans tout ça ? sur Auvio

L’invité de la matinale ce lundi est le ministre-president bruxellois, Rudi VERVOORT. La campagne de vaccination est-elle en train de déraper au point de nécessiter un « reset » ? Nous évoquerons le contexte général... en attendant vendredi prochain. Les aides aussi régionales pour les secteurs à l’arrêt. Bruxelles a décidé de maintenir un couvre-feu plus strict. Pourquoi ? Le contrôle de la situation y est-il plus complexe ? Cette semaine démarre la préparation de la réforme de l’Etat. Les deux ministres en charge des réformes institutionnelles, A. Verlinden et D. Clarinval, vont présenter