L'invité de Matin Première : Richard Corbett - Un sommet européen crucial pour le Brexit -...

Dans quelques heures s’ouvre à Bruxelles un Sommet européen crucial pour le Brexit. Normalement, les Britanniques ont jusqu’au 12 avril pour acter leur sortie de l’Union européenne. Mais, faute d’accord entre eux, Theresa May, a été mandaté pour demander un nouveau report. La cheffe du gouvernement a également convoqué des élections européennes pour le 23 mai prochain dans l’espoir de trouver une solution d’ici-là. Alors quelle sera la réponses des Européens ? Un « no deal » nous pend-t-il vraiment au nez ? Et quelles conséquences aura la stratégie de Theresa May ?